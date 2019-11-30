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Kameradaki silahlı market soyguncusu yakalandı

6 saat önce

Kameradaki silahlı market soyguncusu yakalandı (2)TUTUKLANDIÇanakkale'nin Biga ilçesinde, 27 Kasım Çarşamba günü, bir market zincirinin şubesinde silahlı soygun gerçekleştiren ve bugün Kepez beldesinde yakalanan Alican Avuç, Biga Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği...

Kameradaki silahlı market soyguncusu yakalandı (2)

TUTUKLANDI

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 27 Kasım Çarşamba günü, bir market zincirinin şubesinde silahlı soygun gerçekleştiren ve bugün Kepez beldesinde yakalanan Alican Avuç, Biga Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kameradaki silahlı market soyguncusu yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:10 Kaynak: DHA
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