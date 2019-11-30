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Kameradaki silahlı market soyguncusu yakalandı
6 saat önce
Kameradaki silahlı market soyguncusu yakalandı (2)TUTUKLANDIÇanakkale'nin Biga ilçesinde, 27 Kasım Çarşamba günü, bir market zincirinin şubesinde silahlı soygun gerçekleştiren ve bugün Kepez beldesinde yakalanan Alican Avuç, Biga Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği...
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:10 Kaynak: DHA
Kameradaki silahlı market soyguncusu yakalandı (2)
TUTUKLANDI
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 27 Kasım Çarşamba günü, bir market zincirinin şubesinde silahlı soygun gerçekleştiren ve bugün Kepez beldesinde yakalanan Alican Avuç, Biga Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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