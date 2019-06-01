Son Dakika Haberleri: Kameradaki silahlı yaralamaya 6 yıl hapis cezası
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Kameradaki silahlı yaralamaya 6 yıl hapis cezası

44 dakika önce

BURSA'da bir benzin istasyonunda yaşanan ve güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen silahla yaralama olayıyla ilgili davada karar verildi.

Kameradaki silahlı yaralamaya 6 yıl hapis cezası, System.String[]
BURSA'da bir benzin istasyonunda yaşanan ve güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen silahla yaralama olayıyla ilgili davada karar verildi. Av tüfeği ile Zafer Çakmak'ı (30) yaralayan Yasin İpek (30), 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Davada müşteki-sanık olan Zafer Çakmak'a ise, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan 10 ay hapis cezası verildi.
Olay, Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'ndeki benzin istasyonunda 19 Nisan 2017 tarihinde meydana geldi. Zafer Çakmak,  daha önceden araç satışı konusunda anlaşmazlık yaşadığı Serhat Erdal benzin istasyonunda buluşmak için randevulaştı. Olay tarihinde 2 taraf da özel araçlarıyla benzin istasyonuna geldi. Zafer Çakmak, Serhat Erdal'ın (32) aracının yanına giderek, ön kapıyı açtı. ve direksiyon başındaki Erdal'a yumruk attı. Erdal'ın yanında olan Yasin İpek de av tüfeği ile Zafer Çakmak'ı vurarak, yaraladı. Benzin istasyonun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen olayın ardından Yasin İpek ile beraberidekiler kaçtı. Kısa süre sonra yakalanan İpek, yakalandı ve tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu yargılanan Yasin İpek ve başka suçtan tutuklu bulunan müşteki sanık Zafer Çakmak, karar duruşmasına avukatları ile birlikte katıldı.
Daha önceki verdiği "Benzinliğe girdiğimizde bir araç arkamızda durdu. Zafer, aracın kapısını açıp Serhat'a vurmaya başladı. Zafer'in belinde tabancayı gördüm. Ben de av tüfeğini alıp, yere doğru ateş etmek istedim.  Daha sonra Serhat aracı hareket ettirerek, olay yerinden ayrıldık" ifadesini tekrarlayan Yasin İpek, suçsuz olduğunu söyleyerek, tahliyesini istedi.
Zafer Çakmak da  "Arabanın yanına geldiğimde torpido gözünde iki silah gördüm. Serhat'ın vites kolunun yanında bulunan silaha elini uzattığını fark edince elinden tuttum. Serhat ile mücadele ederken, patlama sesi geldi, kendimi yerde buldum. Olay günü üzerimde silah yok" dedi.
Mahkeme Yasin İpek'i yaralama suçundan 6 yıl hapis müşteki-sanık Zafer Çakmak'ı da ruhsatsız tabanca bulundurmak suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

 


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:56 Kaynak: DHA
Bursa, Zafer Çakmak, Güncel
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