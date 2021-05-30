KAMERADAN BELİRLENEN 13 BİSİKLET HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Son Dakika

ADANA'da piyasa değeri toplam 30 bin TL olan 13 bisikleti çalan Emre E. (23), polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık olayı güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bisikletinin çalındığını iddia eden 13 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde araştırma yapıp, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin Emre E. olduğunu belirledi. Yüzünü cerrahi maskeyle gizleyip hırsızlık için apartmanlara giren Emre E.?nin, çaldığı bisikletlere binip olay yerinden kaçması da kayıtlara yansıdı.

Polis kimliğini belirlediği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Emre E., merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde sokakta yürürken gözaltına alındı. Emniyete götürülen Emre E.?nin, uyuşturucu bağımlısı olduğu ve bu nedenle ailesi tarafından eve alınmadığı öne sürüldü. Emre E.'nin, ifadesinde, Sokakta kalıyordum. Ailem de eve almadığı için hırsızlık olaylarını gerçekleştirdim dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.