Kameradan Belirlenen 2 Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı
1 saat önce
GAZİANTEP'te, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, polis operasyonu ile yakalandı.
GAZİANTEP'te, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, polis operasyonu ile yakalandı. Şüpheliler, tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, Şehitkamil
ilçesinde, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgede inceleme yapan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin A.K. ve H.İ.K. olduğunu belirledi. Poliste çok sayıda kayıtları bulanan şüpheliler, düzenlenen operasyonu ile yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 8 iş yerinden çalındığı belirlenen malzemeler ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. ve H.İ.K. nöbetçi mahkemece tutuklandı.
- Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:33 Kaynak: DHA
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