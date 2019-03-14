Son Dakika Haberleri: Kameradan Belirlenen 2 Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Kameradan Belirlenen 2 Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

1 saat önce

GAZİANTEP'te, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, polis operasyonu ile yakalandı.

Kameradan Belirlenen 2 Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı, System.String[]
GAZİANTEP'te, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, polis operasyonu ile yakalandı. Şüpheliler, tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şehitkamil ilçesinde, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgede inceleme yapan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin A.K. ve H.İ.K. olduğunu belirledi. Poliste çok sayıda kayıtları bulanan şüpheliler, düzenlenen operasyonu ile yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 8 iş yerinden çalındığı belirlenen malzemeler ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. ve H.İ.K. nöbetçi mahkemece tutuklandı.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:33 Kaynak: DHA

Polis, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pompalı Tüfekle Eşinin Çalıştığı Dükkanı Basan Cani Kocayı, Taksici Durdurdu Gözü Dönen Koca, Ayrı Yaşadığı Eşini Tahra ile Öldürdü

Kız Arkadaşının Babasını Vuran Şüpheli Yakalandı Sanatçı Selahattin Alpay, "Abdestim Bozulur" diyerek Hatice'nin Videosunu İzlemedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 12:28:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kameradan Belirlenen 2 Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]