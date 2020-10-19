Kameradan belirlenen 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

GAZİANTEP'in Şehitkamil ilçesinde, girdikleri iş yerlerinden hırsızlık yapan ve güvenlik kameralarından tespit edilip yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeytinli ve Mücahitler mahallelerindeki 2 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatı. Harekete geçen ekipler, iş yerlerinin çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonunda, iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 1'i kadın 4 kişi, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen kimliği açıklanmayan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.