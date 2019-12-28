Kameradan belirlenen hırsızlık şüphelileri yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kameradan belirlenen hırsızlık şüphelileri yakalandı - Son Dakika

Kameradan belirlenen hırsızlık şüphelileri yakalandı

6 saat önce

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, gece marketten para ve sigara çalan 2 kişiyi polis, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak yakaladı.

Kameradan belirlenen hırsızlık şüphelileri yakalandı, System.String[]

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, gece marketten para ve sigara çalan 2 kişiyi polis, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak yakaladı.

Olay, dün saat 01.30 sıralarında Saygılar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir markete, kapıyı zorlayarak giren 2 kişi, kasada bulunan paraları ve raflardaki sigaraları alıp kaçtı. Sabah iş yerine gelen market sahibi G.Y., kapının açık olduğunu ve hırsızlık yapıldığını fark edip, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, markette parmak izi incelemesi yaptıktan sonra güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kayıtlardan, şüphelilerin ilçede yaşayan Ş.Ç. ile yanına Ordu ilinden 3-4 gün önce geldiği belirlenen G.G. olduğu belirlendi. Polis, şüphelileri, marketin kapısını açmakta kullandıkları malzemelerle birlikte yakalayıp, gözaltına aldı. 2 şüpheli polisteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Gediz, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:29 Kaynak: DHA
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