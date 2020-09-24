Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ - 11

Son dakika gelişmesine göre Canlı bomba olması istenen DEAŞ sanığına 7,5 yıl hapis ZONGULDAK'ta, 'DEAŞ terör örgütü üyeliği'nden haklarında 7'şer yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan ve Suriye uyruklu olan, 1'i tutuklu 4 şüpheli hakkında karar verildi.

Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ - 11, System.String[]

Canlı bomba olması istenen DEAŞ sanığına 7,5 yıl hapis

ZONGULDAK'ta, 'DEAŞ terör örgütü üyeliği'nden haklarında 7'şer yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan ve Suriye uyruklu olan, 1'i tutuklu 4 şüpheli hakkında karar verildi. Mahkeme heyeti, canlı bomba olması istenen tutuklu sanık Walid Halaf'ı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, 7 Temmuz 2018'de DEAŞ üyesi Suriyeli şüphelilerin bulunduğu eve düzenlediği operasyonda, 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Amer Abdulkerim Zeidan, Walid Halaf ve Zeidan Abdulkerim Zeidan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sulaf A. adlı kadın ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından 7'şer yıl 6'şar ay ile 15'er yıl arasında değişen hapis cezaları talebiyle dava açıldı. Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamede; örgüt üyelerinden oluşturulan 'WhatsApp' grubunda, bir DEAŞ terör örgütü üyesinin bomba yüklü araçla eylem gerçekleştirmeyi planladığı ve bunu da operasyonda tutuklanan Walid Halaf'ın yapmasını istediği, kabul etmemesi durumunda ailesinin öldürüleceği iddia edilerek, tehdit edildiği ortaya çıktı.

Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 19 Eylül 2019'daki duruşmasında, tutuklu sanıklardan Amer Abdulkerim Zeidan ile Zeidan Abdulkerim Zeidan'ın tahliyesine karar verildi. Davanın dün görülen karar duruşmasında ise tutuklu sanık Walid Halaf ve avukatlar yer aldı. Mahkeme heyeti, Abdulkerim Zeidan ve Sulaf A.'nın üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak delil elde edilemediğinden beraatlerine karar verdi. Zeidan Abdulkerim Zeidan'ın ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırılması kararlaştırıldı. Tutuklu sanık Walid Halaf da aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, -

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Kameradan belirlenen hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP'te, bir işyerinden televizyon çalan ve güvenlik kameralarından kimliği belirlenerek yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Emek Mahallesi'ndeki bir işyerine 11 Eylül günü giren hırsızlar, içeride bulunan bir televizyonu çalarak kaçtı. Sabah geldiklerinde hırsızlığı fark eden işyeri sahiplerinin ihbarıyla Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Parmak izi araştırması yapan polisler daha sonra güvenlik kameralarını inceledi. İnceleme sonunda işyerinden televizyon çalan 2 şüpheli belirlendi. Kimliği saptanan şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüphelilerden birisi tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emek Mahallesi, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 13:11 - Kaynak: DHA

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