Son Dakika Haberleri: Kameradan Belirlenen Marketten Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Kameradan Belirlenen Marketten Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

35 dakika önce

İZMİT'te, marketten temizlik ürünleri çalan A.O. (33) güvenlik kamerasından belirlenerek yakalandı.

Kameradan Belirlenen Marketten Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı, System.String[]
İZMİT'te, marketten temizlik ürünleri çalan A.O. (33) güvenlik kamerasından belirlenerek yakalandı.

İzmit'te bir market zinciri çalışanları sayım yaptıklarında eksik ürünler olduğunu fark etti. Yaklaşık 150 TL olan deterjan ve hazır çorba gibi ürünlerin eksik olduğunu tespit eden market çalışanları, kamera kayıtlarını inceledi. Bir kişinin ürünleri aldığını belirleyen market çalışanları durumu polise bildirdi. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek ürünleri alan kişinin kimliğini tespit etti. İzmit Turgut Mahallesi'nde oturan A.O.'nun evine baskın düzenlendi. Gözaltına alınan A.O. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:23 Kaynak: DHA

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