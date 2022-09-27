KAMERADAN BELİRLENEN VİLLALARDAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

YALOVA'da çok sayıda villa ve evden hırsızlık yapan ve kimliği güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenen Nevzat M. (38), bindiği araçla kaçmaya çalışırken kısa süren takiple yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği Hırsızlık ve Yankesicilik Büro ekipleri, çok sayıda villa ve evden hırsızlık yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti. Villa ve evlerin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, hırsızlık şüphelisinin Nevzat M. olduğunu tespit etti. Şüphelinin Bağlarbaşı Mahallesi Öğretmen Sadriye Su Sokaktaki evine operasyon düzenlendi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, şüpheli, elindeki valiz ve sırt çantalarıyla evden çıktı. Polisin 'dur' ihtarında bulunduğu şüpheli, evin önünden geçen bir aracı durdurarak bindi. Araç kısa süre sonra polis ekiplerince durdurulurken, Nevzat M. gözaltına alındı. Nevzat M.'nin komşu su olduğunu ve evin önünde kendisine durması yönünde harekette bulununca şüpheliyi aracına aldığını söyleyen sürücü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelinin yapılan üst aramasında 600 TL ile 175 paunt, araçta bulunan 4 sırt çantası ve 1 valizde yapılan aramada ise 1 otomobil anahtarı, 1 şişe içki, 3 kamera, 2 güneş gözlüğü, 1 radyo, 1 powerbank, 1 ipad, 1 klavye, 1 yüzük, 1 dürbün, 2 parfüm, 1 tıraş makinesi, 1 el feneri, 1 çakmak, 1 biber gazı ile oyuncak kedi ele geçirildi. Şüphelinin polisten kaçarken aracın camından attığı 1 tabanca da bulundu. Nevzat M. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)