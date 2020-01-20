Kameradan tespit edilen hırsızlık şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kameradan tespit edilen hırsızlık şüphelileri tutuklandı - Son Dakika

Kameradan tespit edilen hırsızlık şüphelileri tutuklandı

6 saat önce

GAZİANTEP'te, iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kameradan tespit edilen hırsızlık şüphelileri tutuklandı, System.String[]

GAZİANTEP'te, iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Ocak günü bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası ve parmak izi incelemesinin ardından, hırsızlığın daha önce aynı suçtan kaydı bulunan 2 kişi tarafından yapıldığı belirlendi. Polisler, kimliğini saptadığı şüphelileri, adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:13 Kaynak: DHA
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