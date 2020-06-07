Kameradan tespit edilen hırsızlık şüphelisi, tutuklandı - Son Dakika

Kameradan tespit edilen hırsızlık şüphelisi, tutuklandı

GAZİANTEP'te, bir işyerinden motosiklet ve bilgisayar çalan, güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

Bey Mahallesinde bulunan bir iş yerinden motosiklet ve dizüstü bilgisayar çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İş yerinde parmak izi çalışması yapan ekipler, daha sonra güvenlik kameralarını inceledi. İnceleme sonunda iş yerine iki kişinin geldiği ve birisinin gözcülük yaparken, diğerinin içeride bilgisayar ve motosiklet çaldığı tespit edildi. Adresi belirlenen şüphelilerden birisi gözaltına alınırken, diğeri aranıyor. Emniyette yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen kimliği açıklanmayan şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.