Son Dakika Haberleri: Kameradan tespit edilen kapkaç şüphelisi tutuklandı
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Kameradan tespit edilen kapkaç şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

GAZİANTEP'te, kapkaç yapan ve güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kameradan tespit edilen kapkaç şüphelisi tutuklandı, System.String[]

GAZİANTEP'te, kapkaç yapan ve güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Kasım günü bir kişinin cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı. Olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından kapkaç şüphelisi 3 kişinin kimliği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alınan 3 şüphelinin yapılan incelemede, benzer suçtan sabıkalı oldukları da belirlendi. Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.


Öğretmenler Günü, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:05 Kaynak: DHA
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