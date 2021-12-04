Kameralar halı sahadaki ölümü saniye saniye kaydetti! - Son Dakika

Antalya'da halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynarken bir anda yere yığılan Akif Göktaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Arkadaşları ve halı saha görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitiren Akif Göktaş'ın, daha önce kalp rahatsızlığı nedeniyle birkaç kez hastaneye gittiği belirlendi.

MAÇIN BAŞLAMASINDAN KISA SÜRE SONRA YERE YOĞILDI

Şelale Mahallesinde ailesiyle birlikte ikamet eden ve güvenlik kamerası sektöründe çalışan Akif Göktaş, arkadaşlarıyla birlikte halı sahaya top oynamaya gitti. Maçın başlamasından kısa bir süre sonra, Göktaş bir anda olduğu yere yığılıp kaldı. Göktaş'ın yere düştüğünü gören arkadaşları ve halı saha görevlileri hemen yardımına koştu. Göktaş, kısa sürede halı sahanın yakınında bulunan bir özel hastaneye kaldırılmasına rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Akif Göktaş'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ÖLÜM ANI SANİYE SANİYE KAMERALARDA

Olay anı hal sahanın güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Maçın devam ettiği sırada gelen bir topa kafa vurmak isteyen Akif Göktaş topun üzerinden geçmesinin ardından bir anda yere yığılırken, sadece 1-2 saniye öncesinde ceza sahasının önünde eliyle kalbini yokladığı gözleniyor.