Kameralar Mersin'de polisin gözü kulağı oldu - Son Dakika

Kameralar Mersin'de polisin gözü kulağı oldu

21.01.2021 11:13

Kameralar Mersin'de polisin gözü kulağı oldu Mersin Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne bağlı bin 760 sabit, 4 termal ve 41 sabit ile 3 mobil PTS kameralarıyla artık suçlular kaçamıyor 2020 yılında kameralar sayesinde 2 bin 500 olayın çözülmesi sağlanırken, PTS ile de 760...

Kameralar Mersin'de polisin gözü kulağı oldu

Mersin Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne bağlı bin 760 sabit, 4 termal ve 41 sabit ile 3 mobil PTS kameralarıyla artık suçlular kaçamıyor

2020 yılında kameralar sayesinde 2 bin 500 olayın çözülmesi sağlanırken, PTS ile de 760 araç yakalandı

2020 yılında 240 bine yakın ihbar alan Mersin Emniyeti, olayların yüzde 80'nine 1 ile 6 dakika arasında müdahale etti

İhbarların 23 bine yakınının asılsız olduğu tespit edildi

MERSİN - Mersin Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne bağlı bin 760 sabit (KGYS), 4 termal ve 41 sabit ile 3 mobil PTS kameralarıyla suç işleyenlere göz açtırılmıyor. 2020 yılında kameralar sayesinde 2 bin 500 olayın çözülmesi sağlanırken, PTS ile de 760 araç yakalandı. Aynı dönemde 240 bine yakın ihbar alan Mersin Emniyeti, olayların yüzde 80'nine 1 ile 6 dakika arasında müdahale etti. İhbarların 23 bine yakını ise asılsız çıktı.

Mersin'de özellikle son 5 yılda kurulan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi ile suç işleyenlere göz açtırılmıyor. Sadece suç olduğunda değil öncesinde de birçok olay daha olmadan önlenirken, 2020 yılında da başarılı çalışmalara imza atıldı. Kentte kurulu bin 760 sabit KGYS, 4 termal ve 41 sabit ile 3 mobil PTS kameralarıyla tespit edilen suçlular yakalanmaktan kurtulamıyor. Suçluların korkulu rüyası haline gelen kameralarla kentin geneli 7 gün 24 saat izlenirken, ani gelişen olaylara da anında müdahale ediliyor.

"7 gün 24 saat boyunca güvenlik tedbirlerini almaktayız"

Yaptıkları çalışmaları İHA muhabirine anlatan Muhabere Elektronik Şube Müdür Vekili Komiser Bekir Cihat Sarıcan, şubelerinin 2005 yılında kurulduğunu söyledi. Şehirdeki tüm ihbarların kendilerine geldiğini belirten Sarıcan, "Kısmımıza ilişkin ihbarlar çağrı alıcılarımız tarafından değerlendirildikten sonra, konusunda görevli kanalcı arkadaşlarımıza konu aktarımı sağlanmakta ve sahadaki ekiplerle bu şekilde koordinasyon gerçekleşmektedir. Sahadaki ekiplerimize şüpheli şahısların veya müdahale edilebilecek olayların önemine göre bilgiler aktarılmakta, buna göre merkezimizden 7-24 kontrol sağlanmaktadır. Şu anda Mersin genelinde kamera sistemlerimiz mevcuttur. Toplamda 540 noktada bin 760 tane sabit ve hareketli kamerayla 7 gün 24 saat boyunca kesintisiz olarak şehrimizde gerekli güvenlik tedbirlerini almaktayız. Tabi bu konuda günden güne gelişiyoruz. 2015 yılında Mersin'de 202 noktada 754 kameramız varken, bugün neredeyse yüzde 130'a yakın artışla çalışmalarımıza devam etmekteyiz" dedi.

Bugüne kadar meydana gelen olaylara ilişkin adli makamlara birçok görüntü desteği verdiklerini kaydeden Sarıcan, "2020 yılında 2 bin 500 olaya ait görüntüler adli makamlarla paylaşılarak, gerekli işlemlerin yapılması sağlanmıştır. Sayımız gün geçtikçe artmaktadır. Konusunda uzman personelimiz ihbar mekanizmasına bağlı kalmaksızın şehrimizin kritik ve insan yoğunluğunun olduğu bölgelerde önleyici izleme faaliyetleri de yaparak suç ve olguları belirlemektedir. Bunların yanında plaka tanıma sistemiyle de geçtiğimiz yıl içerisinde 760 aracın yakalaması yapılarak, gerekli işlemler yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

"'Güvenlik okul' projemizle çocuklar daha güvenli"

Kameralarla Mersin'in yüzde yüze yakın noktalarına hakim olduklarının altını çizen Sarıcan, "Herhangi bir olay anında bir kameraya bağlı kalmaksızın, olayın devamı ve öncesini görebilecek birçok kameradan da gerek adli gerekse de önleyici işlem yapmamız mümkün. Yine 'Güvenli okul' projemiz de devam ediyor. Çocuklarımızın güvenliğinin üst düzeyde olması için şu an Mersin'de 12 okulumuzu 24 saat izleyerek, herhangi bir olumsuzluk olması durumunda anlık müdahale ediyoruz. Aynı zamanda ilimiz genelindeki şehir içi toplu taşıma araçlarının da tamamının kamera sistemi entegrasyonları tamamlanmış olup, 7 gün 24 saat gerekli önleyici izlemelerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Bazen kameralar çalışmıyor dense de Mersin'de çalışmayan hiçbir kameramız yok" diye konuştu.

"Geçen yıl 240 bine yakın ihbar aldık"

2020 yılında yaklaşık 240 bin ihbar aldıklarını vurgulayan Sarıcan, "Bunlardan 23 bine yakınının asılsız olduğunu tespit ettik. Biz buradan öncelikli olarak yardım isteyen vatandaşımızın yardımına koşmakla mükellefiz. İnsanlarımız burayı gereksiz işgal etmezlerse, bizde gerçekten yardım isteyen birisine çok daha hızlı ve etkin şekilde ulaşabiliriz. Vatandaşlarımıza duyarlı olmaları çağrısında bulunuyorum. Lütfen 112 hatlarımızı gereksiz yere meşgul edip, sahada gerçekten yardım isteyen birisine yardım gecikmesine sebep olmayalım. Diğer konularla ilgili de ekiplerimizin gerekli yönlendirmesini sağlamış bulunmaktayız. Ekiplerimizin olaylara gitme hızlarıyla ilgili düzenli olarak istatistik tutuyoruz. Genel olarak bakıldığında yüzde 40 olaylara varış süreleri 3 dakikanın altında, yine yüzde 40'lık dilimine 3 ile 6 dakika arasında intikal edildiğini görmekteyiz. Genel bağlamda olayların yüzde 80'nine 1 ile 6 dakika arasında müdahale sağlanmaktadır" şeklinde konuştu.

KADES ve HAYDİ'den gelen ihbarlara anında müdahale

KADES ve HAYDİ uygulamalarının ihbarlarının da kendilerine düştüğünün altını çizen Sarıcan, "Kadın Destek Uygulamasından 2020 yılında 280 ihbar aldık. Tabi ihbarlarımızın içeriğine de baktığımızda, yüzde 75'ine ekiplerimizin 3 dakikanın altında müdahale ettiğini görüyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. O yüzden KADES'den gelen çağrılara öncelik vererek, ekiplerimizi hızlıca ihbar yapılan bölgelere gönderiyoruz. Tabi hayvanlar içinde Hayvan Durum İzleme Uygulaması var. Oradan da vatandaşlarımız hayvanlara yönelik yapılan işkence, kötü muamele gibi şikayetlerini hem görüntülü hem de ihbar şeklinde bildirebiliyor" dedi.

"Vatandaşlarımız kendilerini güvende hissedebilirler"

KGS sorumlusu polis memuru Kenan Kuş ise hem önleyici hem olay anını hem de olaydan sonraki görüntüleri takip ettiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bir olay gerçekleştiğinde Mersin'deki tüm KGS geçiş noktaları incelenip, kişilere ulaşabiliyoruz. Biz sadece adli makamlara görüntü vermenin yanı sıra kendi içimizde de operasyonel görev yapan birimlerimizle de görüntüleri paylaşarak, olayların çözülmesine katkıda bulunuyoruz. Şehrimiz sürekli bir büyüme ve gelişme içindedir. Bizde aynı şekilde büyüyoruz ve gelişiyoruz. Kentte yeni açılan bir bulvar, yeni açılan bir kavşak olduğunda hemen projesini hazırlayıp, oraya bir KGS noktası kurup, o bölgedeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. Şunu söyleyebiliriz. Mersin Emniyeti olarak kentteki tüm PTS sistemiyle araçların tamamı kontrolümüz altında. Vatandaşlarımız rahat olsun. Sabit PTS sistemlerinin yanında 3 adet mobil araçlarımızla 24 saat boyunca araçları kontrol ediyoruz. Vatandaşlarımız kendilerini güvende hissedebilirler. Artık suçlular kaçamıyor. Biz çalışıyoruz, işimizin başındayız. Yapacağımız her projelerle de Mersin halkının güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz."

Kameralar sayesinde şüpheliler anında yakalandı

Öte yandan 2 şüphelinin kameralar sayesinde tespit edilerek yakalanma anları kameralara yansıdı. Gelen ihbar üzerine hemen harekete geçen ekipler, kameralarla şüpheli şahsı belirledi. Önce yürüyen, ardından koşarak arabaya binen şüpheliyi ekiplere bildiren Muhabere Merkezi polisleri, kameralarla takip ettiklerin şüphelilerin bulunduğu otomobilinin durdurulmasını sağladı.

Kameralar Mersin'de polisin gözü kulağı oldu
Kameralar Mersin'de polisin gözü kulağı oldu
Kameralar Mersin'de polisin gözü kulağı oldu
Kameralar Mersin'de polisin gözü kulağı oldu

Kartlı Geçiş Sistemi, Emniyet Müdürlüğü, Sarıcan, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kameralar Mersin'de polisin gözü kulağı oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kremlin'den ABD Başkanı Biden ile ilgili ilk mesaj: Hiçbir şeyi değiştirmeyecek Başkanlık hesabını kullanmaya başlayan Joe Biden, ünlülerden sadece Chrissy Teigen'i takip etmeye başladı Harp ve vazife malullerinin ek ödemeleri yarın yapılacak Kartal'da vatandaşların altınlarını emanet ettikleri kuyumcu ortadan kayboldu G.Saray ve Başakşehir'in İrfan Can transferi için yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı Babalık duygusunun en masum hali! Kucağındaki kızı düşmesin diye her şeyi yaptı Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada İş makinelerinin bile ulaşamadığı köyde, evlerine kar tünelleriyle gidiyorlar
Sumudica yeni takımına, eski takımı Gaziantep'in taktiğini vererek maçı kazandırdı Sumudica yeni takımına, eski takımı Gaziantep'in taktiğini vererek maçı kazandırdı         
11:12
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 445 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 445 liradan işlem görüyor         
10:41
Yeni Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki: Joe Biden'ın önceliği koronavirüs pandemisini kontrol altına almak Yeni Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki: Joe Biden'ın önceliği koronavirüs pandemisini kontrol altına almak         
10:33
Beyin ameliyatı olan hemşirenin, aylar sonra yerine takılacak kafatası kemiğinin çöpe atıldığı ortaya çıktı Beyin ameliyatı olan hemşirenin, aylar sonra yerine takılacak kafatası kemiğinin çöpe atıldığı ortaya çıktı         
10:17
Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı         
09:45
Lunaparkta rezalet! Genç çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi Lunaparkta rezalet! Genç çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi         
09:31
Ermeni lobisi, Joe Biden'ı yemin eder etmez markaja aldı: Erdoğan ve Aliyev'e yaptırım uygulayın Ermeni lobisi, Joe Biden'ı yemin eder etmez markaja aldı: Erdoğan ve Aliyev'e yaptırım uygulayın         
09:08
Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü         
08:41
Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! "Çok üzücü bir durum var" diyen Acun Ilıcalı, acil durum konseyi yapıyor         
07:26
Kalp krizi geçirdiği düşünüldüğü için hastaneye kaldırılan kişinin sırtından vurulduğu anlaşıldı Kalp krizi geçirdiği düşünüldüğü için hastaneye kaldırılan kişinin sırtından vurulduğu anlaşıldı         
01:00
Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu         
00:02
Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu? Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu?         
22:31
Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor         
18:30
Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı         
15:04
Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü         
14:41
Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti         
10:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 11:31:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kameralar Mersin'de polisin gözü kulağı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei