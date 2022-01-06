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Kameralar önünde milli eğitim müdürü ve okul müdürünü fırçalayan Bakan Özer, o anlar hakkında konuştu - Son Dakika

Kameralar önünde milli eğitim müdürü ve okul müdürünü fırçalayan Bakan Özer, o anlar hakkında konuştu

06.01.2022 21:21

Şanlıurfa gezisi sırasında bir okulu ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Özer, kurumun bakımsız görüntüsünü görünce milli eğitim müdürü ve okul müdürünü kameralar önünde fırçalamıştı. Olaydan sonra söz konusu görüntülerle ilgili konuşan Bakan Özer, "Urfa'da kamera önünde açıklama yoktu, birisi telefondan çekmiş. Cımbızlayarak servis etmişler. Oradaki öğrenciler çamurun, tozun toprağın içinde oynuyorlar. Ben de orada kendimce bir tepki verdim." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa Valiliği'nde İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılmıştı. Bakan Özer toplantının ardından Buhara Eğitim Kampüsü'nde bulunan Halilurrahman Ortaokulu'na ziyaret gerçekleştirmişti.

"NE BİÇİM ADAMSINIZ YA?"

Sınıfları inceleyen ve öğrencilerle sohbet eden Bakan Özer, öğrencilerin okula basketbol sahası yapılması isteği üzerine Milli Eğitim Müdürü'ne gereğinin yapılması yönünde talimat vermişti. Bakan Özer, daha sonra bahçede okul müdürüne, "Buraya bir basketbol sahası yapılmaz mı? Siz ne biçim adamsınız ya? Siz ne iş yapıyorsunuz? Para istediniz de para mı vermedik? Bu çocukları niye burada mahzun halde bırakıyorsunuz" sözleriyle çıkışmıştı.

"GEZDİRDİĞİNİZ OKULLAR BÖYLEYSE"

Bakan Özer, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt'a ise "Sayın Müdür, gezdirdiğiniz okul böyleyse gezdirmediğiniz okullar nasıl" diyerek tepki göstermişti.

"CIMBIZLAYARAK SERVİS ETMİŞLER"

CNN Türk ekranlarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Özer'e Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt'u ve Halilurrahman Ortaokulu müdürünü fırçaladığı görüntüler soruldu. Bakan Özer, "Urfa'da kamera önünde açıklama yoktu, birisi telefondan çekmiş. Cımbızlayarak servis etmişler. Oradaki öğrenciler çamurun, tozun toprağın içinde oynuyorlar. Biz oraya basketbol sahası yapabilir, rekreasyon olarak çok güzel hale getirebiliriz. Ben de orada kendimce bir tepki verdim." şeklinde konuştu.

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milli eğitim bakanlığı, Ziya Selçuk, Şanlıurfa, Okul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kameralar önünde milli eğitim müdürü ve okul müdürünü fırçalayan Bakan Özer, o anlar hakkında konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kameralar önünde milli eğitim müdürü ve okul müdürünü fırçalayan Bakan Özer, o anlar hakkında konuştu - Son Dakika
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