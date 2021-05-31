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Kameralar önünde tartışmışlardı! Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı sarmaş dolaş - Son Dakika

Kameralar önünde tartışmışlardı! Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı sarmaş dolaş

31.05.2021 09:25
Kameralar önünde tartışmışlardı! Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı sarmaş dolaş, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki günlük ziyaret için Yunanistan'a gitti. Yunan mevkidaşının sıcak karşıladığı Çavuşoğlu'nun, mevkidaşıyla sarılması bir hayli dikkat çekti. Bilindiği üzere ikili daha önce kameralar önünde tartışmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iki günlük ziyaret için Yunanistan'a gitti. Ziyaret, Nisan ayında Ankara'da yaşanan gerilimin ardından ilk karşılıklı temas olması açısından önem taşıyordu. Çavuşoğlu'nun kameralar karşısında tartışma yaşadığı Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile samimi bir şekilde sarılması ise dikkat çekti.

Bakan Çavuşoğlu, daha önce kameralar önünde tartıştığı Yunan mevkidaşı sarmaş dolaş

BASIN TOPLANTISINDA TARTIŞMIŞLARDI

Nisan ayına birtakım temaslar için Türkiye'ye gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenlemişti. Dendias, "Türkiye eğer bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse o zaman yaptırımlar gündeme gelecektir" ifadesini kullanmış, bu sözlerine ise Çavuşoğlu çok sert tepki göstermişti.

Kameralar önünde tartışan Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı sarmaş dolaş

"MİLLETİMİ İTHAM EDERSENİ CEVABINI VERİRİZ"

Çavuşoğlu, hem ülkemizde hem dünyada manşet olan tarihi konuşmasında ise Dendias'a dönüp şunları demişti: "Dostane bir şekilde tüm konuları konuşmaya çalıştık, konuştuk, olumlu mesajlar verdik; basının önünde ülkemi ve milletimi itham ederseniz bunun da cevabını vermek durumundayız. Türkiye'de biz Rum Ortodoks azınlığı kabul ediyoruz ama siz Türk'üm diyen Türklere hayır Türk değilsin demeniz ne insanidir, ne de demokratiktir. Bize insan hakları dersi vermeye kalkıyorsunuz ama Türk azınlığına Türk ismini kullanmasına müsaade etmiyoruz. Bugün herkes Türkiye'de ne olduğunu rahatlıkla ifade edebiliyor. Libya anlaşmaları konusunda farklılıklarımız var. Burada basın önünde Türkiye'yi itham etmeye kalktınız. Benim bunu kabul etmem mümkün değil."

SAMİMİ KARŞILANDI

Öte yandan dün Yunanistan'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Çavuşoğlu, Yunanistan'da yapacağı temasların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında NATO Zirvesi'nde yapılacak bir toplantıya zemin hazırlamaya hizmet edeceğini belirterek, ikili ilişkilerde sürdürülebilir yapıcı diyaloğun önemine dikkati çekti.

Kameralar önünde tartışmışlardı! Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı sarmaş dolaş
Kameralar önünde tartışmışlardı! Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı sarmaş dolaş
Kameralar önünde tartışmışlardı! Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı sarmaş dolaş

Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, Türkiye, Yunan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kameralar önünde tartışmışlardı! Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı sarmaş dolaş - Son Dakika


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