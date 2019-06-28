Son Dakika Haberleri: Kameralara aldırış etmeden çaldı
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Kameralara aldırış etmeden çaldı

25 dakika önce

Ankara'da bir şahıs güvenlik kameralarına aldırış etmeden çaldığı bisiklete binip kaçtı.

Kameralara aldırış etmeden çaldı, System.String[]
Ankara'da bir şahıs güvenlik kameralarına aldırış etmeden çaldığı bisiklete binip kaçtı.

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesi, Ahievran Mahallesi'nde bulunan bir binanın bahçesinde meydana geldi. Önünden geçtiği bir binanın bahçesindeki bisikleti fark eden şahıs, bahçeye girip bir süre etrafı gözlemledi. Güvenlik kameralarını fark eden şahıs aldırış etmeden bisikleti bahçeden aldı. Şahsın bisiklete binerek kaçtığı görüntüler ise binanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:29 Kaynak: İHA
Sincan, Ankara, 3. Sayfa
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