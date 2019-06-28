Kameralara aldırış etmeden kapı önündeki bisikleti böyle çaldı
1 saat önce
Kameralara aldırış etmeden kapı önündeki bisikleti böyle çaldıANKARA - Ankara'da bir şahıs güvenlik kameralarına aldırış etmeden çaldığı bisiklete binip kaçtı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:26 Kaynak: İHA
Kameralara aldırış etmeden kapı önündeki bisikleti böyle çaldı
ANKARA - Ankara
'da bir şahıs güvenlik kameralarına aldırış etmeden çaldığı bisiklete binip kaçtı.
Olay, Ankara'nın Sincan
İlçesi, Ahievran Mahallesinde bulunan bir binanın bahçesinde meydana geldi. Önünden geçtiği bir binanın bahçesindeki bisikleti fark eden şahıs, bahçeye girip bir süre etrafı gözlemledi. Güvenlik kameralarını fark eden şahıs aldırış etmeden bisikleti bahçeden aldı. Şahsın bisiklete binerek kaçtığı görüntüler ise binanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
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