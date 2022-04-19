Son dakika haber... Kameralara aldırmadan televizyonu böyle çaldı - Son Dakika
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Son dakika haber... Kameralara aldırmadan televizyonu böyle çaldı

19.04.2022 09:37

Son dakika haberine göre Kameralara aldırmadan televizyonu böyle çaldı Bursa'da bir hırsız, girdiği apartmanda önce katları gezdi, ardından girdiği evden televizyonu çalarak kayıplara karıştı.

Kameralara aldırmadan televizyonu böyle çaldı

BURSA - Bursa'da bir hırsız, girdiği apartmanda önce katları gezdi, ardından girdiği evden televizyonu çalarak kayıplara karıştı.

Olay merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi.

İddiaya göre; bir kişi hırsızlık için girdiği sitede apartmanları gezmeye başladı. Girdiği apartmandaki katları kontrol eden hırsız, sonrasında bir daireye girerek televizyonu çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anları apartmanın güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Öte yandan hırsızın güvenlik kameralarına aldırış etmeden televizyonu çaldığı o anları izleyen apartman sakinleri "bu kadarına da pes" dedi.

Son dakika haber... Kameralara aldırmadan televizyonu böyle çaldı
Son dakika haber... Kameralara aldırmadan televizyonu böyle çaldı
Son dakika haber... Kameralara aldırmadan televizyonu böyle çaldı
Son dakika haber... Kameralara aldırmadan televizyonu böyle çaldı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Kameralara aldırmadan televizyonu böyle çaldı - Son Dakika


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