Kameralardan Tespit Edilen Silahlı Gaspçı Yakalandı
1 saat önce
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir market çalışanını gasbeden şüpheli, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinin detaylı incelenmesiyle tespit edilerek yakalandı.
Ankara
'nın Sincan
ilçesinde bir market çalışanını gasbeden şüpheli, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinin detaylı incelenmesiyle tespit edilerek yakalandı.
Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekiplerince, Andiçen Mahallesi'ndeki bir markette 9 Mart'ta meydana gelen gasp olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Marketin güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, kar maskesi takan şüphelinin kimliğini belirlemek için çevredeki 14 sokakta bulunan 44 kameranın kayıtlarını saniye saniye taradı. Şüphelinin B.M.Ö. (16) olduğu belirlendi. İkamet adresi tespit edilen şüpheli evinde gözaltına alındı. Şüpheli ile olayda kullanılan kuru sıkı tabanca ve kar maskesi de ele geçirildi.
Hırsızlıktan çok sayıda kaydı olduğu tespit edilen şüphelinin emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ederek, maddi sıkıntılardan dolayı olayı gerçekleştirdiğini ve gasbettiği para ile ayakkabı ve pantolon aldığını söylediği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:35 Kaynak: AA
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