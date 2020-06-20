Kameraları gören okul müdürünün aklına sosyal mesafe kuralı geldi - Son Dakika

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Nevşehir'de öğrenciler sabahın erken saatlerinde LGS'ye girecekleri okullara gelirken Mihriban Emin Günel Ortaokulunda sınava giren öğrencilerin sosyal mesafe kurallarına uymaması dikkatlerden kaçmadı.



Nevşehir'de bugün Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) il genelinde 5 bin 890 öğrenci girdi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Nevşehir'de de öğrenciler okula bahçelerine tek tek alınırken öğrenci velileri korona virüs ile mücadele kapsamında okul bahçelerine alınmadı. Nevşehir Mihriban Emin Günel Ortaokulunda sınava girecek olan öğrencilerin ise sosyal mesafe kuralına dikkat etmemeleri dikkatlerden kaçmadı. Gazetecilerin okul dışından çekim yaptığını gören okul müdürü ise gazetecilere okul bahçesinin çekim yapılmasının yasak olduğunu söylemesinin ardından okul bahçesindeki öğrencilere sosyal mesafe kurallarını hatırlattı.



LGS'ye çocuğunu getiren öğrenci velileri de oldukça heyecanlı olduklarını tüm çocukların sınavdan başarılı olmalarını dilediklerini belirttiler. - NEVŞEHİR