Son dakika haberi... Kameraları görünce yüzleri kapattılar ama yine de yakalandılar - Son Dakika

Kameraları görünce yüzleri kapattılar ama yine de yakalandılar

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir işyerinde kablo hırsızlığı yapan 2 şüpheli güvenlik kameralarını görünce yüzlerini kapatmaya çalıştılar. Görüntüleri inceleyen polisler şüphelileri yakalayarak, gözaltına aldı.

Olay, Gaziantep'in Nizip İlçesi istasyon Mahallesinde gerçekleşti. Bir işyerinden kablo hırsızlığı yapan 2 şüpheli güvenlik kameralarını görünce kıyafetleriyle yüzlerini gizlemeye çalıştılar. Olayla ilgili çalışma başlatan polisler, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelileri tespit ederek gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.