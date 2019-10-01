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Kameralarla korunan sahte içki imalathanesine operasyon

32 dakika önce

İzmir'in Buca ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 9 bin şişe sahte içki ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

Kameralarla korunan sahte içki imalathanesine operasyon, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 9 bin şişe sahte içki ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı. Depo çevresine kurulan kamera sistemleri dikkat çekti.


Buca ilçesi Zafer Mahallesi'nde bir deponun sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğünü tespit eden jandarma ekipleri, belirlenen adrese baskın yaptı. Depoda yapılan aramalarda 9 bin şişe sahte içki, 10 bin şişe kapağı, bin 500 boş şişe, 40 bin sahte bandrol, 15 bin litre kapasiteli 3 dolum tankı ele geçirildi. Öte yandan sahte içki imalatı yapan şahısların yakalanmamak için deponun çevresine özel kamera sistemleri kurdukları belirlendi. Olayla ilgili olarak C.H., A.K., G.K., Y.R., H.Z., H.L.ve U.Z. gözaltına alındı. - İZMİR

İzmir, Buca, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:26 Kaynak: İHA
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