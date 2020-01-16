Kameralı işkenceci çeteye operasyon - Son Dakika
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Kameralı işkenceci çeteye operasyon

13 dakika önce

Başkentte tefecilere borcunu ödeyemeyen esnafa işkence yaptıkları öne sürülen çeteye yönelik soruşturmada aralarında bir katibin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Kameralı işkenceci çeteye operasyon, System.String[]

Başkentte tefecilere borcunu ödeyemeyen esnafa işkence yaptıkları öne sürülen çeteye yönelik soruşturmada aralarında bir katibin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çete üyeleri hakkında soruşturma başlattı. Savcı İrfan Nuri Akdeniz'in yürüttüğü soruşturma kapsamında, K.F'nin elebaşılığını yaptığı çetenin, tefecilere borcunu ödeyemeyen esnafa işkence yapıp, kameraya kaydettiği belirlendi.

Çete üyelerinin, görüntülerdeki kişilere şantaj yapıp onlardan para aldıkları tespit edildi.

Ayrıca Ankara Adliyesi'nde görevli bir katibin de çete hakkındaki soruşturmalardan bilgi sızdırdığı belirlendi.

Bu kapsamda soruşturmayı tamamlayan Savcı Akdeniz, 22 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Eş zamanlı operasyonda K.F. ve adliye personelinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 07:42 Kaynak: AA
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