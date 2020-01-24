Kameralı işkenceci çeteye operasyon - Son Dakika
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Kameralı işkenceci çeteye operasyon

6 saat önce

Başkentte tefecilere borcunu ödeyemeyen esnafa işkence yaptıkları ve zorla senet imzalatarak tahsilat yaptıkları öne sürülen çeteye yönelik soruşturmada aralarında bir katibin de bulunduğu 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Başkentte tefecilere borcunu ödeyemeyen esnafa işkence yaptıkları ve zorla senet imzalatarak tahsilat yaptıkları öne sürülen çeteye yönelik soruşturmada aralarında bir katibin de bulunduğu 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip tarafından yaklaşık 6 aydır sürdürülen çalışmalar kapsamında 177 kişinin şikayeti işleme alındı.

Mağdurlara yaptıkları işkenceyi görüntülemişler

Alınan yasal izinlerin ardından harekete geçen ve 30 ayrı adrese operasyon düzenleyen ekipler, aralarında örgüt üyesi K.F. ve bir adliye personelinin de bulunduğu 22 kişiyi gözaltına almıştı. Operasyon kapsamında, 2 tabanca, çok sayıda delici kesici ve alet, çeşitli çap ve markada çok sayıda mermi, POS cihazları, çek ve senetler, kredi kartları ve çeşitli finanasal döküman ele geçirilmişti.

Liderliğini K.F'nin yaptığı çetenin, tefecilere borcunu ödeyemeyen esnafa işkence yapıp, kameraya kaydettiği, zanlıların görüntülerdeki kişilere şantaj yapıp onlardan para aldıkları veya zorla borçlandırdıkları, mağdur ifadeleri, zanlıların telefon ve bilgisayarlarında yapılan teknik incelemeler ile tespit edildi.

Ayrıca suç örgütünün yöneticileri arsında bulunan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen O.K'nin toplam 17 yıl 3 ay hapis cezasının olduğu ve 17 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün arından ardından adliyeye sevk edildi.

Kameralı işkenceci çeteye operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:15 Kaynak: AA
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