Kameralı takip sistemi kaçak dökümü tespit etti - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesinin Zabıta Müdürlüğü bünyesinde devreye soktuğu ve kaçak hafriyat dökümlerini önlemeyi amaçlayan kameralı takip sistemi, çalışmaya başladı. Aydoğdu Mahallesi'nde kaçak döküm yapan bir araç kameralar tarafından tespit edildi ve döküm yapan kişiye idari işlem yapıldı.



Kaçak hafriyat döküm alanlarını sıkı bir şekilde takip eden ve bu alanlara dökülen inşaat atıkları ve diğer hafriyatı temizleyen Süleymanpaşa Belediyesi, kaçak dökümlerle daha etkin bir şekilde mücadele edebilmek için teknolojinin imkanlarından en üst düzeyde yararlanarak kameralı takip sistemini devreye soktu.



Aydoğdu Mahallesi'nde kaçak döküm yapan kişiye işlem yapıldı



Zabıta Müdürlüğü tarafından kontrol edilen sistem sayesinde kaçak dökümler tespit edilerek işlem yapılmaya başlandı. Aydoğdu Mahallesi Çağlayan Sokak'ta yerleştirilen kameralı izleme sistemi, kaçak çöp ve atık bırakan bir kişinin tespit edilerek hakkında işlem yapılmasını sağladı.



"Kaçak döküm alanları 7/24 izlenecek"



Kaçak hafriyat dökümü ile mücadelede devrim niteliğindeki proje hakkında açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Şehrimizin muhtelif noktalarında uzun yıllardır kaçak döküm sahası olarak kullanılan bölgeleri hafriyat atıklarından temizliyoruz. Kaçak dökümle mücadele kapsamında, bu alanları 7/24 izlemek üzere kamera takip sistemlerini devreye aldık. Tüm işlemler bittiğinde, 30'a yakın nokta Zabıta Müdürlüğümüz tarafından anbean takip edilecek. Bu sayede kaçak döküme asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.



Kamera takip sistemi çocuk parklarına da uygulanacak



Ayrıca, benzer bir sistemin Süleymanpaşa'daki tüm çocuk parkları için de oluşturulacağı belirtildi. Ailelerin ve çocuklarını gönül rahatlığı ile parklara götürebilmelerini sağlayacak olan proje sayesinde anne babalar, parkta oynayan çocuklarını telefon ve bilgisayardan izleyebilecekler. - TEKİRDAĞ