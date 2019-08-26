Kameralı yöntemle kuyuya düşenleri çıkarıyor

Batman'da sondaj işi yapan sondör Ender Demir, kendi atölyesinde imal ettiği kameralı aletiyle kuyuya düşen cisimleri çıkarıyor.

Demir, geliştirdiği alete yerleştirdiği kamerayla 300 metre derinliğe kadar inerek kuyuya düşen parçaları görüyor ve aletin başındaki aparatla kuyudan çıkarıyor. Özellikle kuyu içindeki boruların koparak dibe çökmesi sonucu yeni kuyu açmak zorunda kalan çiftçiler, bu yöntem sayesinde artık düşük maliyetle dibe düşen boruyu çıkartarak kuyuyu onarabiliyor.

Sondör Demir, Batman'ın yanı sıra Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa gibi bir çok ile giderek kuyuya düşen her türlü cismi çıkarıyor.



Demir, kuyuda olası bir arıza durumunda tarla sahiplerinin zarara uğradığını belirterek, "Kuyuya düşen cisimleri çıkartıyoruz. Bu sayede çiftçileri başka kuyu açma derdinden kurtarıyoruz." dedi.

Batman'da ektiği 300 dönümlük mısır tarlasını suladığı kuyunun borularının kopması sonucu kullanılamaz hale geldiğini belirten çiftçi Ömer Dal, şöyle konuştu:

"Kuyumuzun suyu birden kesildi. Yaptığımız incelemede kuyunun içindeki dalgıç pompa borusunun koptuğunu belirledik. Ender usta sayesinde kuyudan, düşen parçalar çıkarıldı. Kuyu tekrar kullanılıyor."