Üye Girişi
Kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya AK Partili Şamil Tayyar'dan sert sözler - Son Dakika

Kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya AK Partili Şamil Tayyar'dan sert sözler

19.12.2021 21:24

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le canlı yayın gerçekleştirdiği esnada kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya en sert tepki Ak Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan geldi. Tayyar, "Rezalet. Ankaralı gazeteciler iyi tanır bu zatı, vukuatı bununla da sınırla değil, tedavi olması gerekirken ekrana çıkarılması üzücü. Şiddete maruz kalan emekçi kardeşime de geçmiş olsun" sözlerine yer verdi.

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı sebebiyle konuk ettiği Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le canlı yayın gerçekleştirirken o sırada bağlantı problemi ile ilgilenen İHA kameranına tokat attı. Olayın görüntülerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından Sarıkaya, kamuoyundan çok büyük tepki gördü.

"VUKUATI BUNUNLA SINIRLI DEĞİL"

Olayın ardından bir özür açıklamasında da bulunan Muharrem Sarıkaya'ya en sert tepki AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan geldi. Olayı rezalet olarak değerlendiren Tayyar, "Ankaralı gazeteciler iyi tanır bu zatı, vukuatı bununla da sınırla değil, tedavi olması gerekirken ekrana çıkarılması üzücü. Şiddete maruz kalan emekçi kardeşime de geçmiş olsun" dedi.

AK Partili Şamil Tayyar'dan kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya sert sözler

SARIKAYA'DAN ÖZÜR AÇIKLAMASI

Tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Muharrem Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ile yaptığımız canlı yayın sırasında ardı sıra tekrar eden ve yanını da sorunlu hale getiren teknik aksaklıklar sebebiyle bir an kontrolümü kaybettim ve yapmamam gereken, bana ve temsil ettim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum.

Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir'den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın'dan ayrı ayrı özür diledim. Bu noktada kalmayıp, bir saat kadar sonra telefonda kendileri ile ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu belirtip özrümü her ikisine de yineledim.

Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum…"

Kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya AK Partili Şamil Tayyar'dan sert sözler

Muharrem Sarıkaya, Şamil Tayyar, Fatma Şahin, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya AK Partili Şamil Tayyar'dan sert sözler - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
21:25 Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından çağrı: Ali Koç istifa
21:24 Kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya AK Partili Şamil Tayyar'dan sert sözler
21:22 Eski takımı Fenerbahçe'ye gol atan Josef'ten açıklama: İyi futbolcuyum
20:55 Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki gol düellosundan kazanan çıkmadı
20:41 Son Dakika: Finalde güçlü rakibi Imoco'yu 3-2 mağlup eden VakıfBank Voleybol Takımı, dünya şampiyonu oldu
20:30 Josef de Souza, Kadıköy'de attığı gol sonrası çılgınca sevindi
20:15 Balotelli, Fatih Terim paylaşımını kısa sürede sildi
20:03 Fenerbahçe'nin hoca adayı Ali Koç'la yan yana Beşiktaş maçını izledi
19:31 Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi
19:19 Dev derbide Beşiktaşlılara saç baş yolduran an! Fırat Aydınus'a öfkeleri çok büyük
Fenerbahçe tribünleri savaş alanına döndü! Ali Koç kavgasına polis müdahale etti Fenerbahçe tribünleri savaş alanına döndü! Ali Koç kavgasına polis müdahale etti         
21:26
Eski takımı Fenerbahçe'ye gol atan Josef'ten açıklama: İyi futbolcuyum Eski takımı Fenerbahçe'ye gol atan Josef'ten açıklama: İyi futbolcuyum         
21:23
Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi         
18:24
Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı         
17:16
DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Kabine kelimesi yerine kabile kelimesi daha doğru DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Kabine kelimesi yerine kabile kelimesi daha doğru         
14:22
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor         
13:24
Japon şarkıcı Kanda Sayaka, 22 katlı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi Japon şarkıcı Kanda Sayaka, 22 katlı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi         
11:51
Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı         
09:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum         
09:00
Rıdvan Dilmen'den övgü dolu sözler: Türkiye demiyorum, dünya çapında diyorum Rıdvan Dilmen'den övgü dolu sözler: Türkiye demiyorum, dünya çapında diyorum         
22:08
Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi         
19:43
Fırtına'nın şampiyonluk yürüyüşü devam ediyor! Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, liderliği perçinledi Fırtına'nın şampiyonluk yürüyüşü devam ediyor! Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, liderliği perçinledi         
18:05
Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır         
17:17
Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü         
17:14
Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu         
16:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2021 21:33:02. #1.11#
SON DAKİKA: Kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya AK Partili Şamil Tayyar'dan sert sözler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement