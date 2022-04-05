Son dakika haberleri! KAMERAMANI KÖR EDEN TRAFİK MAGANDALARI TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika

AVCILAR'da trafik kazasının ardından tartıştıkları Avcılar Belediyesi'nde görevli kameraman Ercan Yüksel'i darbederek, gözünde yüzde 90 görme kaybına neden olan Deniz Erdem ve Servet Erdem tahliye edildi.

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu müşteki sanıklar Deniz Erdem, Servet Erdem ve tutuksuz müşteki sanık Arslan Erdem katıldı. Tutuksuz müşteki sanıklar Ercan Yüksel, Hasan Canberk Savaşeri, Mevlüt Çalışkan katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Hakim, müşteki sanık Ercan Yüksel'in kornea nakli yapılan gözündeki yaralanmanın tespiti için Küçükçekmece Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından rapor düzenlendiği söyledi.

Raporda, Ercan Yüksel'in 2019 yılında sağ gözünden, 2021 yılında ise sol gözünden ameliyat edilerek kornea nakli yapıldığı belirtildi. Olayın ardından Yüksel'e göz muayenesi yapıldığının anlatıldığı raporda, "Sol göz görmesinin el hareketini algılayabilme seviyesine düştüğü ve ameliyat edildiği, son yapılan göz muayenesinde görme keskinliğinin bir metreden parmak sayma seviyesinde olduğu, sol gözde tespit edilen görme kaybının duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesi niteliğinde olduğu" raporda anlatıldı.

Sanıklar savunmalarında, pişman olduklarını belirtti. Tutuklu müşteki sanıklar, tahliyelerini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Deniz ve Servet Erdem'in tutuklu kaldıkları süre ve delil karartma ihtimallerinin bulunmaması sebebiyle tahliyelerine karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

İDDİANAME

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, kaza sırasında kamyoneti kullanan ve kavgaya karışan baba Arslan Erdem'e 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar cezalandırılmaları istendi. İki oğlu Deniz Erdem ve Servet Erdem'e, 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' ve 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle sağlığının bozulmasına neden olacak şekilde kasten yaralama' suçlarından 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası talep etti. Aynı iddianamede, saldırıya uğrayan ve kendilerini savunmak için üç kişiye karşı koyan kameraman Yüksel, fotoğrafçı Mevlüt Çalışkan ve şoför Hasan Canberk için de 'Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kasten yaralama' suçundan 6 aydan 1.5yıla kadar hapis cezası istendi.