Kameramanı kör eden trafik magandalarına 6 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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Kameramanı kör eden trafik magandalarına 6 yıla kadar hapis istemi

04.03.2022 11:38
Kameramanı kör eden trafik magandalarına 6 yıla kadar hapis istemi

AVCILAR'da trafik kazasının ardından tartıştıkları Avcılar Belediyesi'nde görevli kameraman Ercan Yüksel'inin gözünde yüzde 90 görme kaybına neden olan baba ve iki oğlu ile ilgili iddianame hazırlandı.

AVCILAR'da trafik kazasının ardından tartıştıkları Avcılar Belediyesi'nde görevli kameraman Ercan Yüksel'inin gözünde yüzde 90 görme kaybına neden olan baba ve iki oğlu ile ilgili iddianame hazırlandı. Savcı, sanık babaya 6 aydan 1.5 yıla, tutuklu iki oğluna ise 2-6 yıl hapis isterken, kavgada bu sanıklarla kavga eden kameraman ve iki arkadaşı için de 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kaza, geçen 28 Ocak Cuma günü öğle saatlerinde Üniversite Mahallesi Mandıra Sokak'ta meydana geldi. Avcılar Belediyesi'nde görevli kameraman Ercan Yüksel, fotoğrafçı Hasan Canberk Savaşeri ile birlikte Mevlut Çalışkan yönetimindeki hafif ticari araçla yola çıkarak görevlilerin kar ve temizlik çalışmalarını görüntülemek istedi. Çalışkan, önündeki aracın yavaşlaması üzerine fren yaptı. Bu sırada Arslan Erdem'in yönetimindeki kamyoneti durduramayarak belediye aracına arkadan çarptı. Kaza ardından sürücü Arslan Erdem'in yanı sıra yanında bulunan iki oğlu; Servet ile Deniz Erdem, belediye şoförü, kameraman ve fotoğrafçı ile tartışmaya ardından saldırmaya başladı. Bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedilen olayda 3 kişi kameraman Ercan Yüksel'i aralarına alarak yumrukladı.

Gözünden darbe alarak yaralanan Yüksel, çağrılan ambulansla İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, ilk tespitte geçen yıl nakledilen gözde yüzde 90 oranında görme kaybı oluştuğu bir dizi ameliyat yapılacağı ifade edildi.Şikayet üzerine gözaltına alınan baba ve iki oğlu, adliyeye sevk edildi.  Baba Arslan Erdem, adli kontrolle serbest bırakılırken, iki oğlu; Servet ile Deniz Erdem tutuklandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, "Şüphelilerden Servet Erdem ile Deniz Erdem'in yumrukla Ercan Yüksel'in gözüne birçok kez vurmaları sonucu müşteki şüpheli Ercan Yüksel'in hayati tehlike geçirmeyecek, basit tıbbi müdahale ile iyileşmeyecek derecede yaralanmasına sebebiyet verdikleri, diğer müşteki şüphelilerin de kavgaya dahil olarak Mevlüt Çalışkan ve Hasan Canberk Savaşeri ve diğer müşteki şüpheliler Deniz Erdem ve Servet Erdem ve mağdur şüpheli Arslan Erdem'in yumruk ve tekme ile birbirlerini darbetmeleri sonucu Mevlüt Çalışkan, Hasan Canberk Savaşeri, Arslan Erdem, Deniz Erdem ve Servet Erdem'in hayati tehlike geçirmeyecek ve basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek derecede yaralanmalarına sebebiyet verdikleri" belirtildi.

BABA VE İKİ OĞLU İÇİN İSTENEN CEZALARKüçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan Asliye Ceza Mahkemesi tarafından önümüzdeki günlerde görülmeye başlanacak dava ile ilgili tutuksuz yargılanacak baba ve tutuklu iki oğlu için iddianame hazırlandı. İddianamede, kaza sırasında kamyoneti kullanan ve kavgaya karışan baba Arslan Erdem'e 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar, iki oğlu Deniz Erdem ve Servet Erdem'e, 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' ve 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle sağlığının bozulmasına neden olacak şekilde kasten yaralama' suçlarından 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istendi.Aynı iddianamede, saldırıya uğrayan ve kendilerini savunmak için üç kişiye karşı koyan kameraman Yüksel, fotoğrafçı Mevlüt Çalışkan ve şoför Hasan Canberk için de 'Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kasten yaralama' suçundan 6 aydan 1.5yıla kadar hapis cezası istendi.

OLAYDAN SONRA İKİNCİ KEZ BABA OLDU

Kameraman Ercan Yüksel, kaldırıldığı hastanede nakilli gözünden ameliyat olduğunu, önümüzdeki aylarda bir dizi ameliyat daha geçireceğini belirtirken, bu olaydan 1 hafta sonra ikinci kez baba olduğu öğrenildi.


Kameramanı kör eden trafik magandalarına 6 yıla kadar hapis istemi
Kameramanı kör eden trafik magandalarına 6 yıla kadar hapis istemi
Kameramanı kör eden trafik magandalarına 6 yıla kadar hapis istemi
Kameramanı kör eden trafik magandalarına 6 yıla kadar hapis istemi
Kameramanı kör eden trafik magandalarına 6 yıla kadar hapis istemi
Kameramanı kör eden trafik magandalarına 6 yıla kadar hapis istemi
Kameramanı kör eden trafik magandalarına 6 yıla kadar hapis istemi
Kameramanı kör eden trafik magandalarına 6 yıla kadar hapis istemi
YORUMLAR
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'Uçan tekme'li köpek besleme kavgası 'Uçan tekme'li köpek besleme kavgası Müslüm Gürses ölümünün 9. yılında mezarı başında anıldı Müslüm Gürses ölümünün 9. yılında mezarı başında anıldı

Ercan Yüksel, Deniz Erdem, Avcılar, Baba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kameramanı kör eden trafik magandalarına 6 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kameramanı kör eden trafik magandalarına 6 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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