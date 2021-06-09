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Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu! - Son Dakika

Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu!

09.06.2021 10:21

Çin'in Shanxi eyaletinde bir üniversitede gerçekleştirilen koşu yarışında ilginç anlar yaşandı. Yarışı kayıt altına almakla görevli bir kameraman öyle bir koştu ki atletleri geride bıraktı. O anları izleyenler, "Yarışı kameraman kazandı" değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in Shanxi eyaletinde bir üniversitede gençler arasında koşu yarışması düzenlendi. Kalabalık bir izleyici kitlesinin takip ettiği yarış öncesinde heyecan da doruktaydı.

YARIŞMACILARDAN DA ÖNDE GELDİ

Saat geldiğinde kıran kırana bir yarış başladı. Tüm gözlerin yarışmacılarda olduğu o anlara bambaşka bir isim damga vurdu. 4 kilogramlık kamerası ile yarışı kayda alan genç kameraman, yarışmacılardan da önde bitiş çizgisine gelerek gündem yarattı.

"EN ZOR KISMI KAMERAYI SABİT TUTMAKTI"

Son sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen kameraman Hao Xiaoyang'ı her gören "Yarışı kameraman kazandı." yorumunu yaptı. Hao ise o anları anlatırken,''İşin en zor kısmı 4 kilogram ağırlığındaki kamerayı sabit tutabilmekti." ifadelerini kullandı.

Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu!

Çin Halk Cumhuriyeti, Shanxi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu! - Son Dakika Dünya


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