Kamerasıyla iddialı: Sony Xperia 1 IV tanıtıldı! - Son Dakika
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Kamerasıyla iddialı: Sony Xperia 1 IV tanıtıldı!

11.05.2022 22:26
Kamerasıyla iddialı: Sony Xperia 1 IV tanıtıldı!

Sony, geçtiğimiz saatlerde kamerasıyla dikkat çeken Xperia 1 IV modelini tanıttı. Peki akıllı telefon kullanıcılara neler sunuyor?

Bir dönem akıllı telefon sektöründe başarılı işlere imza atan, ancak 2022 yılı itibariyle rekabetin gerisinde kalan Sony, geçtiğimiz saatlerde kamerasıyla dikkat çeken Xperia 1 IV modelini tanıttı. Peki akıllı telefon kullanıcılara neler sunuyor? İşte özellikleri ve fiyatı…

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Sony Xperia 1 IV özellikleri

Sony Xperia 1 IV; 6.5 inç 4K çözünürlüklü 120 Hz tazeleme ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunan OLED panelle geliyor. Aynı zamanda ekranda Gorilla Glass Victus ve yüzde 100 DCI-P3 renk gamı mevcut.

Kamerasıyla iddialı: Sony Xperia 1 IV tanıtıldı!

Akıllı telefon, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden güç alıyor. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; bir adet 3.0 GHz ARM Cortex-X2, üç 2.5 GHz ARM Cortex-A710 ve dört 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerinin yanı sıra Adreno 730 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Cihaz, kamera tarafında bir hayli iddialı. Üçlü kamera kurulumuyla gelen modelde 12 Megapiksel 1/1.7 inç 24 mm lensli OIS destekli ana, 12 Megapiksel 1/2,5 inç 16 mm lensli ultra geniş açı ve 12 Megapiksel 1/3,5 inç OIS ve AF desteği bulunan (85-125 mm) telefoto sensörü mevcut.

Kamerasıyla iddialı: Sony Xperia 1 IV tanıtıldı!

Xperia 1 IV'nin telefoto sensörü; 3.5 ila 5x arasında bir optik yakınlaştırma imkanı sunuyor. Üç kamerada da 4K 120 FPS desteği mevcut olacak. Öte yandan gerçek zamanlı nesne takibi ve üst düzey otomatik netleme gibi kamera deneyimini artıran özelliklere sahip. Cihazın selfie kamerası ise 12 Megapiksel çözünürlüğünde. 4K video kaydı (HDR ile 30 FPS) yapabilen ön kameranın tek dezavantajı, otomatik odaklama özelliğinin olmaması.

Telefon, 12 GB RAM ve 256/512 GB dahili depolama seçenekleriyle satışa çıkacak. Ayrıca amiral gemisi modellerinde nadir görülen 3.5 mm kulaklık girişiyle gelecek. Son olarak 30W destekli 5.000 mAh'lik pilden beslendiğini belirtelim. Şirketin buradaki iddiası ise pilin 30 dakikada yüzde 50 oranında şarj olması.

İşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 1Birincil Ekran6.5 inç 4K çözünürlüklü 120 Hz tazeleme ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunan OLED panel, Gorilla Glass Victus ve yüzde 100 DCI-P3, 21: 9 en boy oranıDepolamaUFS 3.1 destekli 256 GB/ 512 GBBellek12 GB LPDDR5 RAMArka kamera12 Megapiksel 1/1.7 inç 24 mm lensli OIS destekli ana, 12 Megapiksel 1/2,5 inç 16 mm lensli ultra geniş açı ve 12 Megapiksel 1/3,5 inç OIS ve AF desteği bulunan (85-125 mm) telefoto sensörü Ön kamera12 Megapiksel Batarya30W destekli 5.0000 mAh pilDiğer5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz ve 5GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS, NFC, USB 3.1 Type-C, 3.5 mm kulaklık girişi, micro SD desteği, stereo hoparlörİşletim sistemiAndroid 12

Sony Xperia 1 IV fiyatı

Sony Xperia 1 IV, üst seviye teknik özellikleriyle doğru orantılı olarak yüksek fiyat etiketiyle gelecek. Birkaç saat içerisinde ön sipariş sürecinin başlayacağı ve teslimatların da haziran ayında yapılacak akıllı telefonun başlangıç fiyatı 1.400 euro olacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Sony, Xperia 1 IV modeliyle beğenileri kazanabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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