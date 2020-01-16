KAMERASIZ YERLERİ SEÇİYORLARDI, KAMERAYA YAKALANDILAR - Son Dakika

İSTANBUL Bakırköy'de 15 gün içerisinde iki kapkaç olayını gerçekleştiren 1'i çocuk 2 kişi, Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Kamera olmayan yerlerde kapkaç olayını gerçekleştirdikten sonra kaçarken hesaba katmadıkları kameralara yakalanan kişiler, aynı kıyafetlerle tekrar kapkaça çıktıklarında Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bakırköy Ataköy'de 15 gün içerisinde biri kadın doktor, diğeri 10 yaşında çocuk iki kişinin kapkaç yöntemiyle telefonu çalındı. İki kapkaç olayının ardından Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçış güzergahlarında bulunan onlarca kamerayı incelemeye aldı. Kapkaça uğrayan doktorun verdiği eşkal doğrultusunda güvenlik kamerasında şüpheliler teşhis edildi. Kapkaç olayına yaklaşık 1 km uzaklıkta Bahçelievler bölgesinde kameralara yakalanan biri çocuk, 2 şüpheliyi yakalamak için Bakırköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarından alınan fotoğraflar tüm ekiplere dağıtılırken, diğer taraftan da o bölge abluka altına alındı. Dün öğleden sonra kapkaççılar aynı yere gelince, burada önlem alan Bakırköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şüpheliler 30 yaşındaki Soner C. ve 17 yaşındaki M.B.Ü. gözaltına alındı.

Şüphelilerden Soner C.'nin, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde doktor olan kadının cep telefonunu çalan kişi olduğu öğrenildi. 10 yaşındaki çocuğun telefonunu ise M.B.Ü.'nün kapkaç yöntemiyle çaldığı belirlendi. Kapkaçın ardından Soner C.'nin mağdur çocuğun yanına gelerek, "Peşinden koşma, ben şimdi polisi arıyorum" dediği öğrenildi.

Bakırköy Asayiş Büro Amirliği'nin başarılı çalışması sonucu gözaltına alınan iki kapkaççı, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-Şüphelilerin güvenlik kmaerasına yakalanmaları

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmeleri