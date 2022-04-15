Kameraya el sallayan pişkin hırsızın sonu hapis oldu - Son Dakika
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Kameraya el sallayan pişkin hırsızın sonu hapis oldu

15.04.2022 13:01

Kameraya el sallayan pişkin hırsızın sonu hapis oldu Yalova'da bir kokareççi dükkanın elektronik hava temizleme filtresini çaldıktan üzerine güvenlik kamerasına el sallayan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Kameraya el sallayan pişkin hırsızın sonu hapis oldu

YALOVA - Yalova'da bir kokareççi dükkanın elektronik hava temizleme filtresini çaldıktan üzerine güvenlik kamerasına el sallayan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Dere Mahallesi Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerinde bulunan ve ramazan ayı nedeniyle kapalı olan kokoreççide meydana gelen olayda hırsızın rahatlığı herkesi şaşırttı. Gündüz saatlerinde iş yerinin önüne el arabasıyla gelen zanlı Y.B, tadilat nedeniyle dükkan önünde duran elektronik hava temizleme filtresini çaldı. Zanlı filtreyi el arabasına yükledikten sonra da güvenlik kamerasına el sallayarak olay yerinden uzaklaştı.

Güvenlik kameralarını inceleyen Yalova Emniyeti Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis tarafından gözaltına alınan Y.B emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kameraya el sallayan pişkin hırsızın sonu hapis oldu
Kameraya el sallayan pişkin hırsızın sonu hapis oldu
Kameraya el sallayan pişkin hırsızın sonu hapis oldu

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Yalova, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kameraya el sallayan pişkin hırsızın sonu hapis oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kameraya el sallayan pişkin hırsızın sonu hapis oldu - Son Dakika
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