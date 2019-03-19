Son Dakika Haberleri: Kameraya Kaydedilmiş Süper Güçlü Kişiler || Gerçek Süper Güçleri Olan İnsanlar

Kameraya Kaydedilmiş Süper Güçlü Kişiler || Gerçek Süper Güçleri Olan İnsanlar

44 dakika önce

Bugün sizlere şans eseri kameralara yakalnmış süper güçlü insanlardan ve onların neden oldukları inanılması güç olaylardan bahsedceğiz;

Bugün sizlere şans eseri kameralara yakalnmış süper güçlü insanlardan ve onların neden oldukları inanılması güç olaylardan bahsedceğiz;

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:12 Kaynak: Youtube

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