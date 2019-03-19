Kameraya Kaydedilmiş Süper Güçlü Kişiler || Gerçek Süper Güçleri Olan İnsanlar
44 dakika önce
Bugün sizlere şans eseri kameralara yakalnmış süper güçlü insanlardan ve onların neden oldukları inanılması güç olaylardan bahsedceğiz;
Bugün sizlere şans eseri kameralara yakalnmış süper güçlü insanlardan ve onların neden oldukları inanılması güç olaylardan bahsedceğiz;
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:12 Kaynak: Youtube
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