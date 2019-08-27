Son Dakika Haberleri: Kameraya yakalanan bisiklet hırsızı tutuklandı
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Kameraya yakalanan bisiklet hırsızı tutuklandı

4 dakika önce

Adana'da bir kişinin kaldırımdaki bisiklete binip çalması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kameraya yakalanan bisiklet hırsızı tutuklandı, System.String[]

Adana'da bir kişinin kaldırımdaki bisiklete binip çalması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Kocavezir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu Said Meki bisikletini Karacaoğlan Caddesi'ne bırakıp alışverişe gitti. Bu sırada bir kişi bisikletin yanına gelip etrafa bakındıktan sonra bisiklete binip olay yerinden ayrıldı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Said Meki bir süre sonra dışarı çıktığında bisikletini göremeyince polise bildirdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede zanlının Abidin D. (47) olduğu belirlendi. Polis zanlının evini de tespit edip operasyonla zanlıyı yakaladı.


Emniyete getirilerek sorgulanan zanlının ifadesinde, "Param yok ihtiyacım var o yüzden çaldım. Tanımadığım bir kişiye 40 liraya sattım" dediği öne sürüldü. İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen Abidin D., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - ADANA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:00 Kaynak: İHA
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