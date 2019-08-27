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Kameraya yakalanan bisiklet hırsızı tutuklandı

1 saat önce

- Kameraya yakalanan bisiklet hırsızı tutuklandı Adana'da herkesin gözü önünde bisiklete binip çalan şüpheli polis tarafından yakalanıp tutuklandıADANA - Adana'da bir kişinin kaldırımdaki bisiklete binip çalması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

- Kameraya yakalanan bisiklet hırsızı tutuklandı

Adana'da herkesin gözü önünde bisiklete binip çalan şüpheli polis tarafından yakalanıp tutuklandı

ADANA - Adana'da bir kişinin kaldırımdaki bisiklete binip çalması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Kocavezir Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre yabancı, uyruklu Said Meki bisikletini Karacaoğlun Caddesine bırakıp alışverişe gitti. Bu sırada bir kişi bisikletin yanına gelip etrafa bakındıktan sonra bisiklete binip olay yerinden ayrıldı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Said Meki bir süre sonra dışarı çıktığında bisikletini göremeyince polise bildirdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede zanlının Abidin D. olduğu belirlendi. Polis zanlının evini de tespit edip operasyonla zanlıyı yakaladı.

Emniyete getirilerek sorgulanan zanlının ifadesinde, "Param yok ihtiyacım var o yüzden çaldım. Tanımadığım bir kişiye 40 liraya sattım" dediği öne sürüldü. İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Seyhan, Adana, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:18 Kaynak: İHA
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