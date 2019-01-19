Kamerayı ayrımcılık öykülerine çevirdiler
57 dakika önce
Sabancı Vakfı'nın bu yıl 3. kez düzenlediği 'Kısa Film Uzun Etki' yarışması işlediği temalarla öne çıkıyor.
Sabancı Vakfı
'nın bu yıl 3. kez düzenlediği 'Kısa Film Uzun Etki' yarışması işlediği temalarla öne çıkıyor. İlk yılında 'Mülteci Kadınlar'a, ardından 'Çocuk İşçiler'e odaklanan yarışma, bu yıl yine insanlığın maalesef bir türlü eskimeyen sorunlarından bir diğerine, 'Ayrımcılık'a odaklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:05
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