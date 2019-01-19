Son Dakika Haberleri: Kamerayı ayrımcılık öykülerine çevirdiler

Kamerayı ayrımcılık öykülerine çevirdiler

57 dakika önce

Sabancı Vakfı'nın bu yıl 3. kez düzenlediği 'Kısa Film Uzun Etki' yarışması işlediği temalarla öne çıkıyor.

Kamerayı ayrımcılık öykülerine çevirdiler, System.String[]
Sabancı Vakfı'nın bu yıl 3. kez düzenlediği 'Kısa Film Uzun Etki' yarışması işlediği temalarla öne çıkıyor. İlk yılında 'Mülteci Kadınlar'a, ardından 'Çocuk İşçiler'e odaklanan yarışma, bu yıl yine insanlığın maalesef bir türlü eskimeyen sorunlarından bir diğerine, 'Ayrımcılık'a odaklandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:05 

Sabancı Vakfı, Ekonomi
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