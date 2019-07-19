Kamerayı fark etmedi, cezayı yedi

Kırıkkale'de otomobilini yaya geçidine park eden sürücü ile emniyet kemeri takmayan sürücü, Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına takılınca cezayı yedi.

Kırıkkale'de otomobilini yaya geçidine park eden sürücü ile emniyet kemeri takmayan sürücü, Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına takılınca cezayı yedi.



Kırıkkale'de Atatürk Bulvarı'nda otomobilini yaya geçidine park eden sürücü, KGYS kamerasından tespit edilerek motosikletli trafik polisi tarafından ceza kesildi. Polisin ceza kesmemesi için sürücünün ikna çabaları kameralara yansıdı. Emniyet kemeri takmadığı kameralarca tespit edilen diğer bir sürücüye de idari para cezası kesildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşakta" ve şehir merkezindeki araç sürücülerinin trafikte güvenli seyretmelerini sağlamak ve kurallara uyma seviyesini en üst düzeye çıkarmak amacıyla KGYS'den yararlanıyor. Ekipler, il merkezindeki 361 tane kameradan 24 saat boyunca asayiş ve trafik denetimi yapıyor.



KGYS'nin 361 kamerasından yararlandıklarını belirten İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hacı Ömer Aktürk, "Şehir merkezi ana halterlerindeki Millet Caddesi'nde, Atatürk Bulvarı'nda gibi yerlerde meydana gelen trafik sıkışıklığına sebebiyet veren, ikinci sıra parklar kameralar yardımıyla bir an önce görülüp herhangi bir vatandaş ihbarına gerek kalmaksızın buradaki haber merkezindeki arkadaşlarımız ekiplerimizi sevk edip, durumun düzeltilmesine çalışıyoruz. Bu manada da Kent Güven ve Yönetim Sistemindeki kameralarımızı kullanıyoruz. Kameralarımızın yardımıyla biz Kırıkkale'mizdeki kameraların yardımıyla 24 saat boyunca gözetlemekteyiz" dedi.



Ölümlü trafik kazalarında yüzde 33'lük bir düşüşün olduğunu kaydeden Aktürk, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:



"Biz Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri olarak 2017'ye 2018 oranla çok güzel bir dönem geçirdiğimizi, başarılı bir dönem geçirdiğimizi söylemek istiyorum. Şöyle ki; 2017 ile 2018 trafik kazalarını karşılaştırdığımızda ölümlü kazalarda yüzde 43'lük bir azalma var. Bu oran bu sene de devam etti. Bu senenin 2018'in 6 ayı ile 2019'un 6 ayını da karşılaştırdığımızda kazalarda yüzde 33'lük ölümlü kazalarda bir düşüşün olduğunu gördük. Bu düşüş Türkiye genelinde yüzde 27 iken ilimizde yüzde 33 olarak gerçekleşmiştir. Yaralamalı trafik kazalarında Türkiye genelinde 11.7'lik düşüş varken ilimizde yüzde 31.15 düşüş olmuştur. Tabi biz düşüşleri analiz etmek zorundayız, bakmak zorundayız."



"Neden bu düşüşler yaşandı analizlerimizi yaparak çalışmalarımızı o yönde gerçekleştirmek zorundayız. Biz kontrollerimizi 'drone' ve 'helikopter' ile havadan denetim yaptık. Bununla da yetinmedik toplu taşıt araçlarında, uzun yol otobüslerinde sivil görevlendirmeler yaptık. Yine şehir içi toplu taşıtlarda sivil görevlendirmeler yaptık. Bu sivil görevlendirmelerde ki arkadaşlarımız yolcu gibi binerek sürücülerin yapmış olduğu kural ihlallerini tespit edip gerekli gerekli işlemleri ve uyarıların yapılmasını sağladılar."



Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemindeki (KGYS) kameralardan uygulamaların devam ettiğini ifade eden Aktürk, "Bu uygulamalarımızda çift sıra parlar, emniyet kemeri kullanmama, cep telefonunu seyir halindeyken kullanma, yaya geçitlerinde öncelik yayaya vermeme gibi konularımız başta olmamak üzere yapmış olduğumuz denetimlerde kontrol etmeye başladık" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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