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Kameriyede kırlangıç kurtarma operasyonu

7 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan Gülten Ali Ziyan Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan kameriyede sıkışan kırlangıç, kamelyanın korkulukları sökülerek kurtarıldı.

Kameriyede kırlangıç kurtarma operasyonu, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan Gülten Ali Ziyan Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan kameriyede sıkışan kırlangıç, kamelyanın korkulukları sökülerek kurtarıldı.


Gülten Ali Ziyan Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan kameriyeden bir süredir kuş sesi geldiğini fark eden öğrenciler durumu öğretmenlerine bildirdi. Kameriyenin içerisine sıkışmış bir kuş olduğu anlaşılınca kuşu sıkıştığı yerden çıkarmak için uğraşan görevliler ne yaptılarsa kuşu çıkaramadılar.


Ardından da matkap ve delici aletlerle kameriyenin demirlerini söken görevliler kırlangıç olduğu anlaşılan kuşu sıkıştığı yerden kurtardılar.


Korkuluk söküldükten sonra dışarı çıkan kuş ise uçarak gözden kayboldu. - OSMANİYE

Anadolu Lisesi, Osmaniye, Kadirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:29 Kaynak: İHA
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