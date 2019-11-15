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Kameriyede kırlangıç kurtarma operasyonu

6 saat önce

Kameriyede kırlangıç kurtarma operasyonu Osmaniye'de bir okulun bahçesindeki kameriyede sıkışan kırlangıç, korkuluklar kesilerek kurtarıldıOSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan Gülten Ali Ziyan Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan kameriyede sıkışan kırlangıç, kamelyanın...

Kameriyede kırlangıç kurtarma operasyonu

Osmaniye'de bir okulun bahçesindeki kameriyede sıkışan kırlangıç, korkuluklar kesilerek kurtarıldı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan Gülten Ali Ziyan Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan kameriyede sıkışan kırlangıç, kamelyanın korkulukları sökülerek kurtarıldı.

Gülten Ali Ziyan Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan kameriyeden bir süredir kuş sesi geldiğini fark eden öğrenciler durumu öğretmenlerine bildirdi. Kameriyenin içerisine sıkışmış bir kuş olduğu anlaşılınca kuşu sıkıştığı yerden çıkarmak için uğraşan görevliler ne yaptılarsa kuşu çıkaramadılar.

Ardından da matkap ve delici aletlerle kameriyenin demirlerini söken görevliler kırlangıç olduğu anlaşılan kuşu sıkıştığı yerden kurtardılar.

Korkuluk söküldükten sonra dışarı çıkan kuş ise uçarak gözden kayboldu.

Kameriyede kırlangıç kurtarma operasyonu

Anadolu Lisesi, Osmaniye, Kadirli, Genel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:42 Kaynak: İHA
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