Kameriyede oturan 2 genç, otomobilden açılan ateşle yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kameriyede oturan 2 genç, otomobilden açılan ateşle yaralandı - Son Dakika

Kameriyede oturan 2 genç, otomobilden açılan ateşle yaralandı

6 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde iki grubun tartışmasında bir araçtan rastgele 4 el ateş açıldı.

Kameriyede oturan 2 genç, otomobilden açılan ateşle yaralandı, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde iki grubun tartışmasında bir araçtan rastgele 4 el ateş açıldı. Bu sırada olay yeri yakınındaki kameriyede oturan Mustafa Ercan (21) ve arkadaşı Hayri Yavuz (20) başlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Ulaşlar sahili yanındaki mesire alanında dün gece iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonrası gruptakilerin bulunduğu bir araçtan 4 el ateş açılırken, bu sırada olay yeri yakınındaki bir kameriyede oturan Mustafa Ercan ve arkadaşı Hayri Yavuz, başlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.Yapılan ilk müdahalenin ardından Mustafa Ercan ve Hayri Yavuz ambulansla ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Durumu ağır olan Mustafa Ercan ameliyata alınırken, Hayri Yavuz'un ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayı haber alıp hastaneye gelen yaralı yakınları acil servis önünde yoğunluk oluşturdu. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.


Mustafa Ercan, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:06 Kaynak: DHA
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