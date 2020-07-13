Kamerun, 2020 Afrika Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahipliği yapmayacak
Basın toplantısı düzenleyen Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Seidou Mbombo Njoya, eylül ayında ülkede düzenlenmesi planlanan organizasyonun salgın endişesiyle hükümet tarafından veto edildiği ve bu nedenle turnuvanın ev sahipliğinden çekildiklerini açıkladı.
Basın toplantısı düzenleyen Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Seidou Mbombo Njoya, eylül ayında ülkede düzenlenmesi planlanan organizasyonun salgın endişesiyle hükümet tarafından veto edildiği ve bu nedenle turnuvanın ev sahipliğinden çekildiklerini açıkladı.
2020 Afrika Şampiyonlar Ligi, mayıs ayında devam ettiği sırada salgın nedeniyle ertelenmişti.
Bunun üzerine Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), turnuvanın kalan bölümü iki yarı final ve bir final maçının, Kamerun'da tek maç üzerinden oynanacağını iki hafta önce duyurmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 22:15
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