Son Dakika Haberleri: Kamerun'a Anglofon Bölgesinden Başbakan

Kamerun'a Anglofon Bölgesinden Başbakan

1 saat önce

Kamerun'da Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın seçim sonrası kurduğu yeni hükümete başbakan olarak Anglofon bölgesinden Joseph Dion Ngute'yi atadığı bildirildi.

Kamerun'a Anglofon Bölgesinden Başbakan, System.String[]
Kamerun'da Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın seçim sonrası kurduğu yeni hükümete başbakan olarak Anglofon bölgesinden Joseph Dion Ngute'yi atadığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Biya, 7 Ekim'deki seçimi kazanmasının ardından kurduğu yeni hükümeti cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle duyurdu.

Cumhurbaşkanı Biya, 1992'den bu yana başbakan olarak atadığı son 4 isim gibi yeni başbakanı da Anglofon bölgesinden seçerek, eski Cumhurbaşkanlığından Sorumlu Bakan Joseph Dion Ngute'yi bu göreve getirdi.

Ayrıca 60 ismin yer aldığı kabinede 15 bakanı değiştiren Biya, savunma, ekonomi, maliye ve adalet bakanlarına dokunmadı.

Anglofon'un güneybatı bölgesinden olan 64 yaşındaki Ngute, 1997'den Mart 2018'e kadar Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Delegesi olarak ülkesini Cenevre'de temsil ediyordu.

Ngute'nin selefi, 71 yaşındaki Philemon Yang da kuzeybatı bölgesinden geliyordu. Yang, Haziran 2009'dan bu yana başbakanlık görevini sürdürüyordu.

Kamerun'da 7 Ekim'de gerçekleştirilen seçimleri, ülkeyi 36 yıldır yöneten 85 yaşındaki Paul Biya kazanmıştı. Biya, 6 Kasım'da yemin ederek 7. dönem görevine başlamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:11 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Kamerun, Güncel
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