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Kamerun'a Kur'an-ı Kerim kursu için gönüller birleşti

7 saat önce

Kamerun'da zor şartlar altında Kur'an-ı Kerim öğrenmeye çalışan çocuklar için Kur'an-ı Kerim kursu binası yapılması için Şuhut Belediyesi, Şuhut Dosteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği arasında protokol imzalandı.

Kamerun'a Kur'an-ı Kerim kursu için gönüller birleşti, System.String[]

Kamerun'da zor şartlar altında Kur'an-ı Kerim öğrenmeye çalışan çocuklar için Kur'an-ı Kerim kursu binası yapılması için Şuhut Belediyesi, Şuhut Dosteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği arasında protokol imzalandı.


Şuhut Belediyesi makamında gerçekleşen protokol imza törenine, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Dosteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Yeğenoğlu, Afyonkarahisar Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği temsilcileri ile birlikte yönetim kurulu üyeleri katıldı.


Gönüllerin birleştiği protokol imza töreninde konuşan Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, "Kamerun'un özellikle kuzeyinde Kur'an eğitimi çok yaygın olmak ile beraber imkansızlıklar eğitimi zorlaştırıyor. Biz de Şuhutlu gönüllüler olarak Kamerun'a isminin Şuhut Kur'an-ı Kerim kursu olarak yapılacağı binanın yapılması için gönüllerimizi bir araya getirerek protokol imzaladık. Rabbim inşallah hayırlı uğurlu etsin. Cenab-ı Allah tez zamanda bağışların toplanıp inşaatına başlamayı ve açılışını yapmayı nasip eylesin inşallah. Bu güzel hizmete destek olan tüm gönüllülere şimdiden canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kamerun, Şuhut, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:23 Kaynak: İHA
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