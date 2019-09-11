Kamerun Cumhurbaşkanı'ndan Anglofon krizi için "kapsamlı diyalog" çağrısı

Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, ülkenin Kuzey Batı ve Güney Batı bölgelerindeki Anglofon krizine ilişkin kapsamlı ulusal diyalog çağrısında bulundu.

Ülkeyi 37 yıldır yöneten 86 yaşındaki Cumhurbaşkanı Biya, resmi televizyon kanalı CR TV'de ulusa seslendi.

Biya, Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgelerde 3 yıldır devam eden ayrılıkçı krizin çözümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Krizin çözümü için eylül sonunda kapsamlı ulusal diyalog süreci başlayacak." dedi.

Anglofon krizinde çözümün ancak bu yolla elde edilebileceğine dikkati çeken Biya, "Ulusal diyalog sürecinde Kamerunlu entelektüeller, kanaat önderleri, politikacılar, yerel ve dini otoriteler ile ekonomistler de katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Silah bırakan ayrılıkçı affedilecek

Biya, "Silahlarını bırakacak ayrılıkçıları affetme sözü veriyorum ancak devletin bütünlüğünü tehlikeye atacak faaliyetlerin içine girenler karşılarında güvenlik ve savunma kuvvetlerini bulacaklar ve ciddi yaptırımlara maruz kalacaklar." şeklinde uyarılarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Biya, Başbakan Joseph Dion Ngute'nin ayrılıkçılar ile hükümet temsilcilerini bir araya getirerek diyaloğa başkanlık edeceği bilgisini verdi.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri devlet kurduklarını ilan etmişti.

Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, Ocak 2018'de Nijerya'da yakalanıp Kamerun'a iade edildi.

Başkent Yaounde'deki askeri mahkeme, 20 Ağustos'ta, ayrılıkçı lider Tabe ve 9 destekçisine "isyan" suçundan ömür boyu hapis cezası verdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde bin 850 kişi yaşamını yitirdi, 530 bin kişi ülke içinde yerinden oldu ve 35 bin kişi komşu ülke Nijerya'ya sığındı.

Başkent Yaounde'deki askeri mahkeme, 2016 yılından beri ülkenin batı bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden Sisiku Ayuk Tabe ve 9 destekçisine "isyan" suçundan ömür boyu hapis cezası verdi.