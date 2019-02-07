Son Dakika Haberleri: Kamerun'da 16 Ayrılıkçı Öldürüldü

Kamerun'da 16 Ayrılıkçı Öldürüldü

1 saat önce

Kamerun'un İngilizce konuşulan (Anglofon) Güneybatı bölgesinde ordu ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmada 16 ayrılıkçının öldürüldüğü bildirildi.

Kamerun'da 16 Ayrılıkçı Öldürüldü, System.String[]
Kamerun'un İngilizce konuşulan (Anglofon) Güneybatı bölgesinde ordu ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmada 16 ayrılıkçının öldürüldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Bole Bakundu köyünde, köy pazarında bulunan ayrılıkçılarla ihbar üzerine köye gelen askerler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 16 ayrılıkçı etkisiz hale getirilirken silahlarını bırakarak teslim olan çok sayıda ayrılıkçı da gözaltına alındı.

Diğer yandan ayrılıkçıların Güneybatı bölgesindeki Buea kentine baskın düzenledi. Ordu ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmada ölen ya da yaralanan olmadı.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri atamasının ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, ocak ayında Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.

Ordu ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda, Ekim 2016'dan bu yana en az 200 güvenlik görevlisi ve 600 sivil yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler verilerine göre, şiddet olayları nedeniyle 437 bin Kamerunlu evlerini terk etmek zorunda kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:23 Kaynak: AA

Ordu, Kamerun, Güncel
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