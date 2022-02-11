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Kamerun'da 2 yıl aradan sonra "11 Şubat Gençlik Bayramı" kutlandı - Son Dakika

Kamerun'da 2 yıl aradan sonra "11 Şubat Gençlik Bayramı" kutlandı

11.02.2022 17:21
Kamerun'da 2 yıl aradan sonra "11 Şubat Gençlik Bayramı" kutlandı

Kamerun'da 2 yıldır Kovid-19 salgını nedeniyle düzenlenemeyen "11 Şubat Gençlik Bayramı" başkent Yaounde'de coşkuyla kutlandı.

Kamerun'da 2 yıldır Kovid-19 salgını nedeniyle düzenlenemeyen "11 Şubat Gençlik Bayramı" başkent Yaounde'de coşkuyla kutlandı.

Yaounde'de düzenlenen törene öğrencilerin yanı sıra birçok devlet yetkilisi ve yabancı diplomat katıldı.

Tören Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın açılış konuşmasıyla başladı.

Kamerun'un geleceğinin gençlere emanet olduğu belerten Biya, konuşmasında vatanseverlik, yurttaşlık bilinci, dürüstlük, geleneklerin korunması ve yaşlılara saygı duyulması hususunda gençlere nasihatler verdi.

Açılış konuşmasının ardından, davetlilere yöresel kıyafetler ile dans gösterisi sunuldu.

Tören, öğrencilerinin yöresel kıyafetler ve bando takımları ile hazırladığı renkli geçit töreni ile son buldu.

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Diplomat, gençlik, Kamerun, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamerun'da 2 yıl aradan sonra '11 Şubat Gençlik Bayramı' kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamerun'da 2 yıl aradan sonra "11 Şubat Gençlik Bayramı" kutlandı - Son Dakika
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