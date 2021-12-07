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Kamerun'da 2017'den beri çatışmalardan kaçan 70 binden fazla kişi Nijerya'ya sığındı - Son Dakika

Kamerun'da 2017'den beri çatışmalardan kaçan 70 binden fazla kişi Nijerya'ya sığındı

07.12.2021 14:49
Kamerun'da 2017'den beri çatışmalardan kaçan 70 binden fazla kişi Nijerya'ya sığındı

Kamerun'un Anglofon bölgesinde güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında devam eden çatışmalar nedeniyle 70 binden fazla kişinin Nijerya'ya sığındığı bildirildi.

Kamerun'un Anglofon bölgesinde güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında devam eden çatışmalar nedeniyle 70 binden fazla kişinin Nijerya'ya sığındığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Nijerya İletişim Görevlisi Gabriel Adeyemo, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İngilizce konuşulan bölgede 2017'den beri devam eden şiddet olayları sonucu 70 binden fazla kişinin Nijerya'ya sığındığını belirtti.

Adeyemo, şiddetten kaçanların yüzde 80'inin kadın ve çocuk olduğunu ve Akwa Ibom, Anambra, Benue, Enugu ve Taraba eyaletlerine sığındığını söyleyerek bölgede yüz binlerce kişinin insani yardıma muhtaç olduğuna işaret etti.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzeybatı bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, on binlerce kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Güvenlik güçleri, İngilizce, Kamerun, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamerun'da 2017'den beri çatışmalardan kaçan 70 binden fazla kişi Nijerya'ya sığındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamerun'da 2017'den beri çatışmalardan kaçan 70 binden fazla kişi Nijerya'ya sığındı - Son Dakika
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