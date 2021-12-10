Kamerun'da 2020'deki hükûmet karşıtı gösterilere katılan 40 kişi hapse mahkum edildi - Son Dakika

Kamerun'da 2020'deki hükûmet karşıtı gösterilere katılan 40 kişi hapse mahkum edildi

Kamerun'da 22 Eylül 2020'de hükümet karşıtı gösteri yaptıkları gerekçesiyle tutuklu yargılanan 40 kişi 6 aydan 5 yıla kadar hapse mahkum edildi.

Kamerun'da 22 Eylül 2020'de hükümet karşıtı gösteri yaptıkları gerekçesiyle tutuklu yargılanan 40 kişi 6 aydan 5 yıla kadar hapse mahkum edildi. Ulusal basındaki haberlere göre, 1 yıldan fazla süredir tutuklu yargılanan 40 kişinin davası Douala Askeri Mahkemesinde görüldü. Mahkeme, söz konusu kişileri ayaklanmaya teşebbüs, isyan ve izinsiz gösteri yapma suçlarından 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezalarına çaptırdı. 22 Eylül 2020 gösterileri Hükümetin bütün yasaklamalarına rağmen, muhalif lider Maurice Kamto'nun çağrısıyla, 22 Eylül 2020'de Yaounde'de yüzlerce kişinin katılımıyla protesto gösterisi düzenlenmişti. Göstericiler, 1982 yılından bu yana ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı Paul Biya'ya istifa çağrısı yapmış ve Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgedeki askeri faaliyetlerin durdurulması çağrısında bulunmuştu. Kriz çözülmeden 7 Aralık 2020'de yapılacak bölgesel seçimlerin adil ve şeffaf olamayacağını savunan göstericiler, bu nedenle seçimlerin ertelenmesini talep etmişti.

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